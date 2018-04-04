Глеб: «Почему бы ЦСКА не выиграть Лигу Европы, у армейцев есть все шансы на это»

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб назвал главных фаворитов текущего розыгрыша Лиги Европы.

"Главные фавориты турнира — «Арсенал» и «Атлетико». Но футбол — непредсказуем, многое зависит от настроя и других факторов. Считаю, у армейцев тоже есть все шансы выиграть Лигу Европы. А почему нет? Все — в их руках. Команда — опытная, не боится даже самых титулованных соперников. Главное — чтобы не было новых травм. У ЦСКА и так не слишком длинная лавка", — цитирует 36-летнего хавбека официальный сайт УЕФА.