Глеб: «У Головина есть качества, которые позволят ему играть в „Арсенале“

"Головину шансов не дали, кроме шикарного удара со штрафного. У него есть качества, которые позволят ему играть в «Арсенале». Он быстрый, техничный, хорошо видит поле. Если такой шанс будет, то надо использовать, для него это будет большой возможностью.

Играть вперед — отличное качество. В топ-клубах требуют идти в атаку и искать партнера. ЦСКА в российском футболе один из лидеров. Конечно, это не английский чемпионат. В команде топ-уровня Головину будет легче применить свои качества, поскольку партнеры больше открываются впереди. Эти качества, думаю, раскроются по-новому у него", — сказал Глеб.