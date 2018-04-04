Отаменди: «Гвардиола заставил меня выучить английский язык»

Защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди рассказал о высокой степени требовательности главного тренера Хосепа Гвардиолы к игрокам.

«Он очень требовательный тренер. В этом сезоне мы сильно изменились и смогли уловить философию игры Гвардиолы. Это очень требовательный тренер, который не позволяет вам расслабляться. Для меня Гвардиола — лучший тренер в мире.

Он потребовал, чтобы я изучал английский язык, потому что все общение в команде происходит на этом языке. Он хочет, чтобы каждое его слово понимали все футболисты. Менее месяца назад я смог овладеть английским», — приводит слова футболиста Marca.