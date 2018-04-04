Игорь Резвухин: «Может быть, действительно стоит расширить РФПЛ до 18 или 20 команд»

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин поддержал идею прославленного тренера Валерия Газзаева расширить премьер-лигу до 18 или 20 команд, но при условии, что клубы смогут соответствовать уровню РФПЛ.

— Может быть, действительно стоит расширить премьер-лигу, — сказал Резвухин. — Главное, чтобы клубы были готовы и финансово и инфраструктурно.

— То есть, условно, в регламенте нужен пункт, согласно которому клуб РФПЛ должен предоставлять финансовые гарантии на сезон?

— В наших условиях это, наверное, будет сложно сделать. Я говорю о том, чтобы клубы реально оценивали свои силы и были готовы к премьер-лиге.

— На ваш взгляд, оптимальный вариант 18 или 20 команд?