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Игорь Резвухин: «Может быть, действительно стоит расширить РФПЛ до 18 или 20 команд»
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Игорь Резвухин: «Может быть, действительно стоит расширить РФПЛ до 18 или 20 команд» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин поддержал идею прославленного тренера Валерия Газзаева расширить премьер-лигу до 18 или 20 команд, но при условии, что клубы смогут соответствовать уровню РФПЛ.
— Может быть, действительно стоит расширить премьер-лигу, — сказал Резвухин. — Главное, чтобы клубы были готовы и финансово и инфраструктурно.
— То есть, условно, в регламенте нужен пункт, согласно которому клуб РФПЛ должен предоставлять финансовые гарантии на сезон?
— В наших условиях это, наверное, будет сложно сделать. Я говорю о том, чтобы клубы реально оценивали свои силы и были готовы к премьер-лиге.
— На ваш взгляд, оптимальный вариант 18 или 20 команд?
— Думаю, разницы нет, но 18 ближе к истине. (Андрей СИЗЯКИН)
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