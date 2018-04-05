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Х. Эрнандес может покинуть «Вест Хэм» летом
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Х. Эрнандес может покинуть «Вест Хэм» летом 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Хавьер Эрнандес не исключает, что летом попросит об уходе из лондонского клуба. Мексиканец вернулся в Премьер-лигу прошлым летом и в 29 играх за «Вест Хэм» во всех турнирах отличился семь раз.
«Слухи о том, останусь я или нет, были всегда. Ничего не могу гарантировать. У меня ещё два года контракта с «Вест Хэмом». Случиться может всё что угодно», — цитирует форварда Univision.
Мексиканец не исключает и того, что может остаться в клубе до завершения контракта в 2020 году.
«Этого нельзя знать точно. Потому что зимой я хотел уйти, чтобы играть чаще, и не смог», — добавил Чичарито.
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