Х. Эрнандес может покинуть «Вест Хэм» летом

Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Хавьер Эрнандес не исключает, что летом попросит об уходе из лондонского клуба. Мексиканец вернулся в Премьер-лигу прошлым летом и в 29 играх за «Вест Хэм» во всех турнирах отличился семь раз.

«Слухи о том, останусь я или нет, были всегда. Ничего не могу гарантировать. У меня ещё два года контракта с «Вест Хэмом». Случиться может всё что угодно», — цитирует форварда Univision.

Мексиканец не исключает и того, что может остаться в клубе до завершения контракта в 2020 году.

«Этого нельзя знать точно. Потому что зимой я хотел уйти, чтобы играть чаще, и не смог», — добавил Чичарито.