Кугаевский: Гросс может повторить судьбу Пихлера и начнет обыгрывать Россию

Уже известно, что 47-летнему немецкому специалисту, контракт которого действует до конца апреля, предложили работу несколько стран, в том числе Австрия. Пихлер в течение нескольких лет работал с женской сборной России, а в настоящее время тренирует сборную Швеции.

"Сейчас он (Гросс) уедет в Австрию или куда-то еще и начнет нас обыгрывать. А мы будем локти кусать: какого специалиста потеряли! Как было с Пихлером. Почти уверен, что, как только Гроссу «развяжут» руки, все произойдет именно так", — сказал Кугаевский.

"Гросс один из немногих немецких тренеров, кто имеет все три ступени тренерского образования. В Германии таких людей единицы, мне говорил об этом Роберт Кабуков, который десять лет жил и работал в этой стране, а сейчас работает в Казахстане вместе с Валерием Польховским", — добавил специалист.

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