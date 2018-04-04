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Вячеслав Матюшенко: «Давайте расширим премьер-лигу уже с сезона-2018/19»
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Вячеслав Матюшенко: «Давайте расширим премьер-лигу уже с сезона-2018/19» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко поддержал идею прославленного тренера Валерия Газзаева расширить премьер-лигу до 18 или 20 команд. Причем он подчеркнул, что реформу стоит проводить уже со следующего сезона.
— Я, безусловно, за то, чтобы расширить премьер-лигу, — сказал Матюшенко.
— За 18 или 20?
— Наверное, все-таки за 18. Надо постепенно расширяться. Объясню почему: тем командам, которые заходят из ФНЛ, сложно сразу адаптироваться к премьер-лиги и закрепиться в ней.
— При этом стоит оставить переходные матчи?
— Конечно, стоит. По этой формуле — две вылетают, две играют в переходных матчах — вопросов нет. И при такой схеме, конечно, нужно делать чемпионат России из 18 команд.
— Когда стоит затевать реформу?
— Чем быстрее, тем лучше. Можно попробовать даже с нового сезона. (Андрей СИЗЯКИН)​
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