«Фанат биатлона с айфоном в кредит»: художница нарисовала Тюмень в виде персонажа из аниме

Учитель английского языка Екатерина Звариченко недавно выложила в соцсети свои шуточные иллюстрации, изобразив российские города в виде анимешных героев. Девушка даже не предполагала, что её творчество произведёт такой фурор. Всего сейчас в серии картинок — 10 работ, среди которых есть и «очеловеченная» Тюмень. Точнее, Тюмень-семпай.

— В Тюмени я не была ни разу, но у меня есть знакомые в вашем городе. Хочу при случае обязательно наведаться сюда, побродить по улицам. Сначала я нарисовала Москву, Питер и Екатеринбург, и эти иллюстрации неожиданно стали очень популярными. Мне стали писать люди из разных регионов, рассказывать про свои родные города. Ваши земляки мне сообщили, что регион богат нефтью и газом, тут есть знаменитые горячие источники, город иногда называют «столицей деревень», а некоторые жители — пафосные ребята. Ещё из сообщений узнала, что Тюмень — первый русский город в Сибири, о чём я нашла и прочитала исторические материалы. И всё-таки в большинстве сообщений мне было упоминание нефти, поэтому в иллюстрацию я привнесла «нефтяные» элементы. А ещё любопытно то, что писавшие про ваш город видели Тюмень исключительно девушкой. Для сравнения — про условный пол Владивостока мнения жителей разделились 50/50, — рассказала 72.ru автор анимешной иллюстрации с Тюмень-семпай.

Для тех, кому не видно, что написано на картинке. Тюмень. Столица деревень. Горяча как горячие источники. С последним айфоном в кредит. Папа работает с нефтью и газом. Новый район появляется каждую неделю. С недавних пор фанат биатлона. Считает себя лучше всех. Есть ключ от ворот в Сибирь, только никому не говорите.

Вот такой образ о нашем городе создаётся у жителей других городов. Как считаете, всё совпадает или нет?

Предлагаем посмотреть, какими Екатерина представляет другие города нашей страны.

Новосибирск. Город, в котором почти всегда зима

Уральский город, который косит под Москву. Или нет?

Екатеринбург. Любит всё красивое и шарит в железках

Город рядом с Екатеринбургом, где устраивают тусовки в подъездах и обожают шанежки.

Пермь. Обожает балет и ту самую марку спортивной одежды

Фанат рыбных блюд в одежде из Китая.

Владивосток. Город, напечатанный на новенькой банкноте

Шумная любительница метро.

Москва. Не верит слезам, зато всегда при часах