«Уверенности в том, что Медведев останется, уже нет»

«Я бы все-таки отбросил версию связи с Дагестаном. Она достаточно популярная, но я не вижу никаких оснований, чтобы говорить о ее правдоподобности. Несмотря на дагестанское происхождение братьев Магомедовых, они фактически не вели никаких серьезных дел в республике. Искать параллели тут бессмысленно.

Актуальней будет рассматривать связь с Калининградом, потому что действительно там есть вопросы к строительству стадиона, которым занимались структуры братьев Магомедовых. Имеет место значимость Чемпионата мира, значимость вопросов строительства стадионов, которые находятся под повышенным вниманием Кремля. Скорее всего, связь именно тут.

Я бы назвал дело Магомедовых продолжением антикоррпуционной кампании, которое при этом бьет по позициям Дворковича и Медведева. Не то, что это было как-то умышленно, но сложилось в таком ключе. Все это представляет интерес для элит, в первую очередь потому, что процесс может повлиять на расклад сил в правительстве. Если несколько месяцев назад была твердая уверенность, что Медведев останется, так же, как и Дворкович, то сейчас уже гарантий таких нет.

Я думаю, что до инаугурации еще каких-то громких антикоррупционных уголовных дел ожидать не стоит. Сама политическая обстановка, учитывая ситуацию в Волоколамске и Кемерове, говорит о том, что Кремлю сейчас невыгодна раскачка системы, в том числе среди элит. После инаугурации исключать новых дел нельзя. Возвращаясь к Чемпионату мира, учитывая его значимость, в том же Петербурге, где было много вопросов к строительству стадиона, наверняка, последуют задержания».