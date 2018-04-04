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«Уверенности в том, что Медведев останется, уже нет»
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«Уверенности в том, что Медведев останется, уже нет» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Я бы все-таки отбросил версию связи с Дагестаном. Она достаточно популярная, но я не вижу никаких оснований, чтобы говорить о ее правдоподобности. Несмотря на дагестанское происхождение братьев Магомедовых, они фактически не вели никаких серьезных дел в республике. Искать параллели тут бессмысленно.
Актуальней будет рассматривать связь с Калининградом, потому что действительно там есть вопросы к строительству стадиона, которым занимались структуры братьев Магомедовых. Имеет место значимость Чемпионата мира, значимость вопросов строительства стадионов, которые находятся под повышенным вниманием Кремля. Скорее всего, связь именно тут.
Я бы назвал дело Магомедовых продолжением антикоррпуционной кампании, которое при этом бьет по позициям Дворковича и Медведева. Не то, что это было как-то умышленно, но сложилось в таком ключе. Все это представляет интерес для элит, в первую очередь потому, что процесс может повлиять на расклад сил в правительстве. Если несколько месяцев назад была твердая уверенность, что Медведев останется, так же, как и Дворкович, то сейчас уже гарантий таких нет.
Я думаю, что до инаугурации еще каких-то громких антикоррупционных уголовных дел ожидать не стоит. Сама политическая обстановка, учитывая ситуацию в Волоколамске и Кемерове, говорит о том, что Кремлю сейчас невыгодна раскачка системы, в том числе среди элит. После инаугурации исключать новых дел нельзя. Возвращаясь к Чемпионату мира, учитывая его значимость, в том же Петербурге, где было много вопросов к строительству стадиона, наверняка, последуют задержания».
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