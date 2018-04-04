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Бобровский: Панарин больше не может удивить меня, он суперзвезда
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Бобровский: Панарин больше не может удивить меня, он суперзвезда 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский прокомментировал победу над «Детройт Ред Уингз» (5:4 ОТ) в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.
«Блестящая игра в большинстве. Конец сезона — идеальное время, чтобы начать играть лучше в этом компоненте. На самом деле, мы так же здорово сыграли ещё и в меньшинстве, что и предопределило результат. Важная победа. Важные два очка, в которых мы так нуждались.
Панарин здорово сыграл? Он меня уже давно не удивляет. Супервезда. Он не перестаёт развиваться и совершенствоваться в своём мастерстве», — сказал Бобровский в эфире клубного телевидения.
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