Волейболисты из Черемушек завоевали бронзу окружной Параспартакиады

Во Дворце игровых видов спорта «Содружество» прошли окружные соревнования по волейболу в рамках окружного этапа городской Параспартакиады среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Несмотря на то, что у спортсменов есть некие ограничения возможностей здоровья, волейболисты в очередной раз доказали, что физические недостатки неспособны помешать развитию личности и тела, а при наличии мотивации и стараний спортсмену по плечу любые вершины.

По итогам соревнований первое место завоевали представители Академического района, серебро — у Южного Бутова. Спортсмены команды района Черемушки поднялись на третью ступень пьедестала. Из команд-победителей была сформирована сборная команда для участия в городском этапе этих соревнований.