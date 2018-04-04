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Волейболисты из Черемушек завоевали бронзу окружной Параспартакиады
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Волейболисты из Черемушек завоевали бронзу окружной Параспартакиады 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
Во Дворце игровых видов спорта «Содружество» прошли окружные соревнования по волейболу в рамках окружного этапа городской Параспартакиады среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Несмотря на то, что у спортсменов есть некие ограничения возможностей здоровья, волейболисты в очередной раз доказали, что физические недостатки неспособны помешать развитию личности и тела, а при наличии мотивации и стараний спортсмену по плечу любые вершины.
По итогам соревнований первое место завоевали представители Академического района, серебро — у Южного Бутова. Спортсмены команды района Черемушки поднялись на третью ступень пьедестала. Из команд-победителей была сформирована сборная команда для участия в городском этапе этих соревнований.
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