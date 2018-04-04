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В РПЦ назвали недопустимым поведение священника, спевшего «Мурку»
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В РПЦ назвали недопустимым поведение священника, спевшего «Мурку» 

Говорит Москва 1 час назад
«Не важно, чем занимаются наши собраться у себя дома, хотя надо надеяться, что в большинстве своём ничем предосудительным. Но за церковной трапезой, в присутствии других священников и мирян петь „Мурку“ — ниже достоинства человека, носящего иерейские сан», — написал Волков в своём Facebook.
По его словам, эта ситуация может негативно отразиться на восприятии священников РПЦ в обществе. Пресс-секретарь патриарха также назвал «Мурку» «блатной песней про одесских урок».
Ранее в сети было опубликовано видео, на котором священник в церковном облачении во время трапезы исполняет эту композицию. СМИ отмечали, что инцидент произошёл в трапезной Храма иконы Божьей Матери «Троеручица» в Орехово-Борисове.
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