Ещё
Чиновники Австралии призвали болельщиков трижды обдумать поездку на ЧМ в Россию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чиновники Австралии призвали болельщиков трижды обдумать поездку на ЧМ в Россию 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Правительство Австралии обратилось к болельщикам, планирующим отправиться на чемпионат мира по футболу, из-за обеспокоенности политической ситуацией в России. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Правительство Австралии не осведомлено о проблемах граждан страны, посещающих Россию. Тем не менее вам стоит следить за политической обстановкой и изучать вопрос безопасности и обновления рекомендаций. Если у вас нет необходимости отправляться в Россию, обдумайте это решение дважды или трижды", — говорится в обращении.
Австралийские болельщики уже приезжали на крупный турнир в Россию — их сборная принимала участие в Кубке конфедераций — 2017.
"Тут все так же хорошо развито, как в любом европейском городе, люди более открытые, чем вы могли бы себе представить, и хотя языковой барьер — проблема, местные жители оказались очень услужливы" — говорил тогда Аарон Зоанетти, директор фан-клуба австралийской национальной сборной.
Ранее сообщалось, что Австралия планирует бойкотировать ЧМ-2018, однако эта информация не подтвердилась.
Газета.Ru: последние новости
Экс-тренер сборной России по футболу рассказал о значимости Кубка России Голкиперу "Колорадо" Варламову не потребуется операция в связи с травмой Тренер "Ювентуса" Аллегри не считает гол Роналду лучшим в истории
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
Ибрагимович оценил удар Роналду
Назван ориентировочный состав сборной на ЧМ-2018 по хоккею
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Завершающий карьеру Тетюхин назвал себя легендой
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение