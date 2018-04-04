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Власти Австралии — болельщикам: подумайте трижды, прежде чем ехать в Россию
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Власти Австралии — болельщикам: подумайте трижды, прежде чем ехать в Россию 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Правительство Австралии обратилось с обновлёнными рекомендациями к болельщикам, планирующим отправиться в Россию на матчи чемпионата мира—2018.
«Правительство Австралии не осведомлено о проблемах граждан страны, посещающих Россию. Тем не менее вам стоит следить за политической обстановкой и изучать вопрос безопасности и обновления рекомендаций. Если у вас нет необходимости отправляться в Россию, обдумайте это решение дважды или трижды. В связи с обострённой политической ситуацией вам стоит учитывать возможность антизападных настроений в России. Будьте бдительны, обходите стороной протестные демонстрации и старайтесь не комментировать публично политические события», — цитирует заявление властей Travelweekly.com.au.
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