Власти Австралии — болельщикам: подумайте трижды, прежде чем ехать в Россию

Правительство Австралии обратилось с обновлёнными рекомендациями к болельщикам, планирующим отправиться в Россию на матчи чемпионата мира—2018.

«Правительство Австралии не осведомлено о проблемах граждан страны, посещающих Россию. Тем не менее вам стоит следить за политической обстановкой и изучать вопрос безопасности и обновления рекомендаций. Если у вас нет необходимости отправляться в Россию, обдумайте это решение дважды или трижды. В связи с обострённой политической ситуацией вам стоит учитывать возможность антизападных настроений в России. Будьте бдительны, обходите стороной протестные демонстрации и старайтесь не комментировать публично политические события», — цитирует заявление властей Travelweekly.com.au.