Бенитес может вернуться в Примеру

Главный тренер «Ньюкасла» может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Как сообщает Daily Mirror, наставником английского клуба интересуется «Реал Сосьедад». У Бенитеса по-прежнему сохраняются натянутые отношения с руководством «Ньюкасла», связанные с несогласованностью касательно трансферов. У испанского специалиста остается год по контракту с «сороками», но их сотрудничество может прерваться уже по окончании текущего сезона.

Напомним, что «Реал Сосьедад» уволил Эусебио Сакристана с должности главного тренера клуба, назначив нового специалиста до окончания нынешнего чемпионата.

"Ньюкасл" занимает 12-е место в АПЛ, а «Реал Сосьедад» идет на 15-й строчке в Примере.