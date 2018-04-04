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Бенитес может вернуться в Примеру
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Бенитес может вернуться в Примеру 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Ньюкасла» может продолжить карьеру в чемпионате Испании.
Как сообщает Daily Mirror, наставником английского клуба интересуется «Реал Сосьедад». У Бенитеса по-прежнему сохраняются натянутые отношения с руководством «Ньюкасла», связанные с несогласованностью касательно трансферов. У испанского специалиста остается год по контракту с «сороками», но их сотрудничество может прерваться уже по окончании текущего сезона.
Напомним, что «Реал Сосьедад» уволил Эусебио Сакристана с должности главного тренера клуба, назначив нового специалиста до окончания нынешнего чемпионата.
"Ньюкасл" занимает 12-е место в АПЛ, а «Реал Сосьедад» идет на 15-й строчке в Примере.
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