Для подготовки олимпийцев в России внедрили новые технологии

Для подготовки олимпийских чемпионов во Владивостоке внедрили новые медицинские тренажеры, которые помогают избегать травм и восстанавливать здоровье.

Беговые дорожки и велотренажеры в отделении восстановительного лечения рассказывают специалистам о физических возможностях спортсменов, их состоянии здоровья. Тренажеры позволяют оценить мышечную силу ног, груди и спины спортсменов.

«После теста мы выдадим ему результаты, и он уже внесет поправки в свой тренировочный план, на каком пульсе ему тренироваться, длительность нагрузки, чтобы повысить результаты функциональные», — рассказал специалист по спортивной медицине Дальневосточного окружного медицинского центра Алексей Кулаков

Он уточнил, что датчики на теле спортсмена передают сигналы компьютеру. Искусственный интеллект быстро обрабатывает информацию, которая нужна для подготовки индивидуального плана тренировок. Это поможет в будущем избегать травм и устанавливать новые спортивные рекорды.

Новый центр будет работать не только на подготовку спортсменов, но и на восстановительное лечение. Кинезиотерапия или лечение движением — новое слово в медицине, перевернувшее привычное представление о помощи людям после инсульта. Это лечение подразумевает использование как активных, так и пассивных физических упражнений. Интерактивные системы и старания самих пациентов, постепенно возвращают к жизни непослушные мышцы и малоподвижные суставы, сообщает «Вести. Приморье».

«Очень многие принципы воздействия аппаратов и мануальных методик, которые здесь используются, они основаны на методах кинезиотерапии», — заявила заведующая отделением реабилитации и восстановительного лечения ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России Дарья Достовалова.