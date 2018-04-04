Ещё
Отважный пес прогнал таскающего зерно слона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Отважный пес прогнал таскающего зерно слона 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Индии пес спас урожай от слона-воришки. На видео инцидента обратило внимание издание UPI.
Ролик засняли в деревне неподалеку от города Чикмагалур на юге страны. На нем cеляне обсуждает, как прогнать слона, который повадился таскать зерно. К ним на помощь приходит собака: она встает перед животным и громко на него лает.
Противостояние животных длилось примерно час: иногда пес подходил к слону слишком близко, тогда тот отгонял его хоботом. В итоге слон все же не выдерживает напора пса и уходит прочь от деревни.
Житель деревни Муникришна (Munikrishna) отметил, что удивлен поведением слона. «Обычно их не могут отогнать даже шумные толпы людей», — добавил он.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
ЦСКА вылетел на матч с «Арсеналом» вместе со Слуцким
Ибрагимович оценил удар Роналду
Президент «Ростова» собрал команду для поддержки Карпина
Нурмагомедов и Лобов устроили стычку в отеле10
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение