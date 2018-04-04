4 апреля изменилось время отправления электрички для болельщиков

ФК «Крылья Советов» сообщил об изменении времени отправления электропоезда со станции «Средневолжской» до Сызрани, который будет доступен для болельщиков 4 апреля после завершения кубкового матча «Крылья Советов» — «Спартак»

Время отправления электрички изменилось по техническим причинам.

Электропоезд будет ожидать болельщиков в 21:30 по самарскому времени и проследует с остановками во всех пунктах, кроме: пл. «Школьная», о.п. 1084 км, о.п. «Химик», ст. «Жигули», о.п. 1063 км, о.п. 990 км, о.п. 977 км.

Проезд бесплатный при предъявлении билета с матча.