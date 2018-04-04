Около 200 дзюдоистов выступят на турнире памяти депутата парламента КЧР Атабиева

ЧЕРКЕССК, 4 апреля. / ТАСС /. Около 200 спортсменов примут участие во всероссийском мастерском турнире по дзюдо памяти мастера спорта СССР, депутата парламента Карачаево— Черкесии (КЧР) Арасула Атабиева, который пройдет в республике с 6 по 8 апреля. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Федерации дзюдо КЧР Аслан Бостанов.

"В этом году турнир проводится в 17-й раз, ожидается участие около 200 спортсменов. Заявки поступили уже из субъектов юга России, Татарстана, Челябинска, ждем дзюдоистов из Москвы. Нашу республику представят около 30 спортсменов", — сказал Бостанов.

Турнир пройдет в физкультурно-оздоровительном комплексе «Купол» в Черкесске. Схватки будут проводиться в семи мужских и семи женских весовых категориях. Дзюдоистам, которые займут первые места в своих весовых категориях, присвоят звания мастера спорта России согласно единой всероссийской спортивной классификации. Победители соревнований также представят свои регионы на чемпионате России, который пройдет в сентябре в Грозном.