Брандт продлил контракт с «Байером» до 2021 года (фото)

Контракт рассчитан до 2021 года, сообщает официальный твиттер команды из Леверкузена.

Брандт может летом перейти в «Милан»

21-летний хавбек сборной Германии выступает за «Байер» с 2014 года.

В этом сезоне Брандт в 28 матчах чемпионата Германии забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.

Ранее СМИ сообщали об интересе к футболисту со стороны «Милана».

Julian #Brandt verlängert seinen Vertrag vorzeitig bis 2021! 🔥😍 Alle Infos: https://t.co/Z4XlYKzjMD pic.twitter.com/KlFm6w8qfU

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 4 апреля 2018 г.