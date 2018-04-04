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Брандт продлил контракт с «Байером» до 2021 года (фото)
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Брандт продлил контракт с «Байером» до 2021 года (фото) 

Советский спорт 17 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Контракт рассчитан до 2021 года, сообщает официальный твиттер команды из Леверкузена.
Брандт может летом перейти в «Милан»
21-летний хавбек сборной Германии выступает за «Байер» с 2014 года.
В этом сезоне Брандт в 28 матчах чемпионата Германии забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.
Ранее СМИ сообщали об интересе к футболисту со стороны «Милана».
Julian #Brandt verlängert seinen Vertrag vorzeitig bis 2021! 🔥😍 Alle Infos: https://t.co/Z4XlYKzjMD pic.twitter.com/KlFm6w8qfU
— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 4 апреля 2018 г.
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