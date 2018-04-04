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Дмитрий Балашов: «Гинер предлагает сделать все клубы частными? А ЦСКА за счет чего финансировался?»
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Дмитрий Балашов: «Гинер предлагает сделать все клубы частными? А ЦСКА за счет чего финансировался?» 

Спорт-Экспресс 53 минуты назад
Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов высказался по поводу заявления президента ЦСКА Евгения Гинера, сделанного в ходе дискуссии в Госдуме. Руководитель армейцев выразил мнение, что все российские клубы должны быть частными.
— Гинер предложил сделать все клубы частными и законодательно закрепить, что государство не имеет право вкладывать в команды более 25 процентов средств от его бюджета. Что об этом думаете? — вопрос Балашову.
— А ЦСКА за счет чего финансировался? Задайте этот вопрос Гинеру. А я не готов на него отвечать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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