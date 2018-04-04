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Бенитес в следующем сезоне может возглавить «Реал Сосьедад»
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Бенитес в следующем сезоне может возглавить «Реал Сосьедад» 

SPORT24.ru 58 минут назад
«Реал Сосьедад» рассматривает кандидатуру Рафаэля Бенитеса на пост главного тренера команды в следующем сезоне, сообщает Mirror. В настоящий момент испанский специалист является главным тренером английского «Ньюкасла».
«Реал Сосьедад» начинал сезон под руководством Эусебио Сакристана, которого уволили 18 марта 2018 года. До конца сезона исполнять обязанности главного тренера будет Иманол Альгуасиль. После 30-ти туров баски идут на 15 месте в таблице Примеры. Они опережают зону вылета на 13 очков.
«Ньюкасл» после 31-го матча в АПЛ идет на 12 месте. Отрыв «сорок» от зоны вылета составляет 7 очков. Бенитес в пользуется поддержкой болельщиков «Ньюкасла», однако у испанца есть разногласия с руководством клуба в вопросах трансферной политики.
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