Тренер «Арсенала» Венгер отказался обсуждать вопрос о трансфере Головина

"Поймите, я не хочу говорить о переходах игроков из ЦСКА в «Арсенал» за один день нашей встречи. Я не считаю, что это приемлемо", — сказал Венгер на пресс-конференции.

Он прокомментировал напряженные отношения между Россией и Великобританией в последнее время.

"Никто не понимает, что происходит на самом деле. Это выглядит как сложные дипломатические отношения между двумя странами.

Я просто надеюсь, что это не отразится на болельщиках обоих клубов, которые поедут поддержать свою команду на выезде", — добавил тренер «Арсенала».

Первая встреча 1/4 финала между «Арсеналом» и ЦСКА пройдет 5 апреля в Лондоне. Начало игры в 22:05 (мск).