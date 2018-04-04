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Тренер «Арсенала» Венгер отказался обсуждать вопрос о трансфере Головина
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Тренер «Арсенала» Венгер отказался обсуждать вопрос о трансфере Головина 

Газета.Ru 1 час назад
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер отказался обсуждать вопрос о трансфере полузащитника ЦСКА Александра Головина в стан «канониров». Слова специалиста приводит ТАСС.
"Поймите, я не хочу говорить о переходах игроков из ЦСКА в «Арсенал» за один день нашей встречи. Я не считаю, что это приемлемо", — сказал Венгер на пресс-конференции.
Он прокомментировал напряженные отношения между Россией и Великобританией в последнее время.
"Никто не понимает, что происходит на самом деле. Это выглядит как сложные дипломатические отношения между двумя странами.
Я просто надеюсь, что это не отразится на болельщиках обоих клубов, которые поедут поддержать свою команду на выезде", — добавил тренер «Арсенала».
Первая встреча 1/4 финала между «Арсеналом» и ЦСКА пройдет 5 апреля в Лондоне. Начало игры в 22:05 (мск).
"Газета.Ru" проведет текстовую трансляцию.
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