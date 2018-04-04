В Советске прошёл этап Президентских игр по плаванию

Команды от пяти школ в Советске поборолись за победу на муниципальном этапе Президентских игр по плаванию.

Проплыть 25 метров туда и 25 обратно нужно максимально быстро. Судьи внимательно следят, чтобы не было фальшстарта. А вот стиль разрешается вольный кто, как умеет, лишь бы скорее. Семиклассницы Ангелина и Варвара одни из лучших пловчих в городе, но сегодня своими результатами недовольны.

В соревнованиях участвуют пять школ Советска. В каждой команде по 4 девочки и 4 юноши.

Алина Светлова стала первой в своей команде, ее показатель 34 секунды. Плавание для девочки это хобби. У хрупкой Алины серьезные достижения в карате кёкусинкай: она многократная Чемпионка области, Северо-запада Белоруссии, и призер России по этому виду спорта.

Занятия в бассейне включены в расписание. В каждой школе Советска со второго по 11 классы третий час физкультуры плавание. По результатам подсчетов победила 1 гимназия, их команда отправится в Калининград защищать честь Советска.