Генпрокуратура поручила проверить прекращение первого в РФ уголовного дела о допинге

Ранее Свищев обратился к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой провести проверку в связи с прекращением указанного дела. Депутат напомнил, что в 2017 году сотрудниками полиции МВД по Чувашской Республике было зарегистрировано преступление по статье 230.2 УК РФ. Оно стало первым в России уголовным делом по статье об использовании в отношении спортсмена запрещенной субстанции и (или) метода, однако впоследствии прекращено. В связи с этим к Свищеву обратился генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус и сообщил о процессуальных нарушениях, допущенных в ходе расследования указанного дела, после чего Свищев обратился к Чайке с просьбой провести проверку.

"Ваше обращение в связи с заявлением Юрия Гануса о несогласии с постановлением о прекращении уголовного дела и по другим вопросам рассмотрено", — говорится в ответе на депутатский запрос за подписью заместителя генерального прокурора РФ Виктора Гриня.

"Учитывая, что по изложенным доводам руководителем нижестоящей прокуратуры решения не принимались, с целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона прокурору Чувашской Республики поручено организовать проверку сообщаемых сведений и информировать вас и заявителя о результатах", — отмечается в ответе Генпрокуратуры.

Ужесточение ответственности за допинг

В ноябре 2016 года в Уголовный кодекс РФ и в Уголовно— процессуальный кодекс РФ были введены две новые статьи — 230.1 и 230.2, устанавливающие ответственность за склонение спортсмена к использованию и за использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных в спорте.

Согласно статье 230.2 УК РФ, тренеру, врачу или другому специалисту в области физкультуры и спорта, давшему спортсмену независимо от его согласия запрещенную субстанцию, будет грозить штраф до 1 млн рублей, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 1 года с запретом работать на определенных должностях или заниматься определенной деятельностью на срок до 4 лет. Если же данные преступления повлекут по неосторожности смерть спортсмена или иные тяжкие последствия, виновному грозит ограничение свободы на срок до 3 лет, принудительные работы на срок до 3 лет или лишение свободы на срок до 3 лет. Судья также может на 5 лет запретить осужденному работать на определенных должностях или заниматься определенной деятельностью.