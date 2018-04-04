Бывшему защитнику «Ливерпуля» установили памятник в Норвегии

Норвежский футбольный клуб «Олесунн» установил пожизненный памятник бывшему защитнику сборной Норвегии Йону Арне Риисе, сообщает "Советский спорт"

Риисе является воспитанником «Олесунна». За данную акцию 37-летний норвежец выразил благодарность своему первому клубу.

"Я очень польщен и горд. Спасибо вам!" — написал Риисе в своем инстаграме.

Риисе покинул «Олесунн» в 1998 году, перейдя во французский «Монако». Основную карьеру футболиста он провел в английском «Ливерпуле», с которым выиграл Лиги чемпионов в 2005 году, а также дважды становился обладателем Суперкубка УЕФА

Также Риисе известен по выступлениям за «Рому» и «Фулхэм». В составе национальной сборной Норвегии он провел более ста матчей.