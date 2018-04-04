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Бывшему защитнику «Ливерпуля» установили памятник в Норвегии
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Бывшему защитнику «Ливерпуля» установили памятник в Норвегии 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Норвежский футбольный клуб «Олесунн» установил пожизненный памятник бывшему защитнику сборной Норвегии Йону Арне Риисе, сообщает "Советский спорт".
Риисе является воспитанником «Олесунна». За данную акцию 37-летний норвежец выразил благодарность своему первому клубу.
"Я очень польщен и горд. Спасибо вам!" — написал Риисе в своем инстаграме.
Риисе покинул «Олесунн» в 1998 году, перейдя во французский «Монако». Основную карьеру футболиста он провел в английском «Ливерпуле», с которым выиграл Лиги чемпионов в 2005 году, а также дважды становился обладателем Суперкубка УЕФА.
Также Риисе известен по выступлениям за «Рому» и «Фулхэм». В составе национальной сборной Норвегии он провел более ста матчей.
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