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Родной клуб Риисе открыл статую в честь футболиста
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Родной клуб Риисе открыл статую в честь футболиста 

SPORT24.ru 51 минуту назад
«Олесунн», родной клуб бывшего защитника сборной Норвегии Йона Арне Риисе, отдал должное экс-футболисту, установив статую в его честь.
Риисе начинал карьеру в «Олесунне», после чего перешел в «Монако», а оттуда уже перебрался в «Ливерпуль», где провел лучшие годы своей карьеры. Также норвежец успел поиграть за «Рому», «Фулхэм», АПОЭЛ, «Дели Дайнамос» и «Ченнай Титанс», а в 2016 году возвращался в родной «Олесунн», за который провел еще 10 матчей. В том же году игрок объявил о завершении карьеры.
Сейчас Риисе работает футбольным агентом.
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