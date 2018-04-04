Родной клуб Риисе открыл статую в честь футболиста

«Олесунн», родной клуб бывшего защитника сборной Норвегии Йона Арне Риисе, отдал должное экс-футболисту, установив статую в его честь.

Риисе начинал карьеру в «Олесунне», после чего перешел в «Монако», а оттуда уже перебрался в «Ливерпуль», где провел лучшие годы своей карьеры. Также норвежец успел поиграть за «Рому», «Фулхэм», АПОЭЛ, «Дели Дайнамос» и «Ченнай Титанс», а в 2016 году возвращался в родной «Олесунн», за который провел еще 10 матчей. В том же году игрок объявил о завершении карьеры.

Сейчас Риисе работает футбольным агентом.