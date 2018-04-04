В Норвегии открыли памятник экс-защитнику «Ливерпуля» Риисе

«Олесунн», родной клуб бывшего защитника «Ливерпуля» и сборной Норвегии Йона Арне Риисе, открыл пожизненный памятник футболисту.

«Я очень польщён и горд. Спасибо вам!» — написал Риисе в своём «инстаграме».

Риисе известен по выступлениям за «Монако», «Ливерпуль», в составе которого он стал обладателем кубка Лиги чемпионов, «Рому», «Фулхэм» и кипрский АПОЭЛ. За «Олесунн» футболист играл в 1998 году, после чего вернулся в клуб в 2016 году и завершил карьеру. В настоящий момент Риисе работает футбольным агентом.