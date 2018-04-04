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В Норвегии открыли памятник Риисе
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В Норвегии открыли памятник Риисе 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Родной клуб бывшего защитника сборной Норвегии Йон-Арне Риисе «Олесунн» открыл ему прижизненный памятник. Фотографию со статуей в Инстаграме опубликовал сам 37-летний экс-футболист, отметив, что он «очень польщен».
Напомним, Риисе выступал за «Олесунн» на профессиональном уровне в 1998 году, после чего выступал за «Монако», «Ливерпуль», «Рому», «Фулхэм», АПОЭЛ, «Дели Дайнамос» и «Ченнай Титанс». В 2016 году игрок вернулся в родной клуб, сыграв за него 10 матчей, после чего завершил карьеру.
В настоящее время он является футбольным агентом.
So honored and proud ❤️⚽️ Thank you!
Публикация от John Arne Riise (@jariiseofficial) 3 Апр 2018 в 10:22 PDT
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