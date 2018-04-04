Дмитрий Скопинцев: «Спартак» звал, но всему свое время

Один из самых перспективных российских футболистов Дмитрий Скопинцев завоевывает премьер-лигу, регулярно играя за «Ростов» при Валерии Карпине . «ССФ» встретился с юным дарованием и поговорил с ним про уход из «Динамо», дружбу с Аршавиным и мечту всей жизни.

«УМИРАЛ» НА ТРЕНИРОВКАХ»

— Многие думают, что вы воспитанник «Зенита» . — Это не так. В питерский клуб я попал из «Динамо», где провел четыре года и только оттуда перешел в «Зенит». Начинал же в Воронеже. Обычная футбольная секция при общеобразовательном лицее, где я учился. Ходил на тренировки четыре раза в неделю и потихоньку втянулся.

— Кто первый раз отвел на тренировку? — Сестра Оля. Когда мне было семь лет, она заметила, что я постоянно что-то пинаю, находясь дома. То носки сверну в мячик, то бумажку скотчем обмотаю. В итоге не выдержала, взяла меня за руку и повела на тренировку. До десяти лет занимался только в лицее, а потом попал в воронежскую спортивную школу №15, где пробыл до 13 лет.

— После — переезд в Москву. — На турнир «Черноземье» приехали селекционеры из разных клубов, наблюдали за моей игрой. Люди из «Динамо» позвали меня к себе. Уже тогда понял, что хочу стать футболистом, и просил маму отвезти меня на просмотр в какой-нибудь московский клуб. Она у меня врач-терапевт, очень много работала, поэтому была постоянно занята. К счастью, мечта все-таки исполнилась, и я переехал в Москву. «Динамо» было идеальным местом, чтобы полностью сконцентрироваться на футболе и вырваться из Воронежа.

— В «Динамо» вы всегда играли за старший год. — Так получилось, что меня взяли в группу 1996 года рождения. Но я не затерялся, никогда не боялся конкуренции. Всегда старался проявить себя, «умирал» на тренировках и внимательно слушал тренеров — Александра Точилина Кирилла Новикова . С первого дня понимал: либо я справлюсь с трудностями, либо придется попрощаться с мечтой.

— Мама поддерживала? — Да. Она меня воспитывала сама, без отца, и всю свою небольшую зарплату вкладывала в меня. Например, покупала мне лучшие бутсы, которых не было даже у ребят с богатыми родителями. Старалась всегда радовать.

— В «Динамо» условия для молодых поразили? — Все было супер! Мы жили практически в центре Москвы, нас полностью одели, четыре раза в день кормили. Были все возможности для развития, плюс платили стипендию.

— Сколько? — 8 тысяч рублей. Для 13-летнего парня — хорошие средства. К тому же я стал играть за юношескую сборную, там тоже платили. На эти деньги я жил, а все «динамовские» отправлял домой.

Тимощук, Скопинцев, Аршавин (слева направо): два дядьки-наставника и талантливый ученик. Фото ФК «Зенит»

«НЕ ВЕРЬТЕ ТЕМ, КТО ГОВОРИТ ПЛОХО ПРО АРШАВИНА»

— В итоге из «Динамо» вы все-таки ушли. — Да. В Санкт-Петербург переехал летом 2014-го. А за полгода до этого меня признали лучшим игроком академии «Динамо» среди всех возрастных групп. На традиционной церемонии награду мне вручил Гурам Аджоев , меня назвали главной надеждой клуба. Мне было важно такое признание, ведь я максималист. А потом вдруг что-то пошло не так. Я ждал развития ситуации, но динамовское руководство предложило очень скромный контракт. На эти деньги в Москве хорошо жить тяжело. В это время появился вариант с «Зенитом». Питерцы выполнили все мои пожелания, обеспечили квартирой, помогли найти работу маме. Речь не идет о какой-то большой сумме, поэтому мне до сих пор непонятно, почему в «Динамо» мной никто не дорожил. Особо хочу отметить, что меня позвали тренироваться с основой «Зенита», которую тогда тренировал Андре Виллаш-Боаш

— В Питере пришлось тяжело? — Там я провел самый счастливый год в своей футбольной жизни. С первых тренировок понравился Боашу и даже дебютировал за «Зенит» в товарищеском матче против «Лилля». Помню, тогда я заменил Аршавина, заработал пенальти, и мы победили. Многое дали и игры в Юношеской лиге УЕФА. Хочу выделить партнеров по взрослому «Зениту». Аршавин и вовсе взял меня под свою опеку, многое подсказывал. До сих пор с ним часто общаемся. Не верьте тем, кто говорит про него плохо. Это отличный человек. Недавно виделись с ним в Турции, где у «Ростова» был сбор. Его «Кайрат» жил с нами в одном отеле. Андрей Сергеевич увидел меня, сам подошел, обнял, спросил, как дела. Еще отметил бы Тимощука. Мы с ним оставались после тренировок, дополнительно занимались. В том «Зените» все были простыми ребятами.

— Именно Тимощук дал совет переезжать в Европу? — Он просто сказал, чтобы я не боялся, что всегда успею вернуться обратно. Я чувствовал, что у меня есть шанс в «Зените», но «Лейпциг» сделал хорошее предложение, к тому же я не боюсь вызовов. Лучше сделать и пожалеть, чем ничего не сделать.

В составе первой команды «РБ Лейпциг» Скопинцев не сыграл ни разу — только тренировался. Фото Russian Look/Imago

«В ЕВРОПУ НАДО ЕХАТЬ ГОТОВЫМ ИГРОКОМ»

— В Европе в быту было сложно? — Жил в хорошем отеле, который находится в центре города. Повезло, что я уже до переезда знал немецкий. Учил его в школе, плюс со мной занимался дедушка. Одиноким себя не чувствовал, так как не было времени грустить. Постоянные тренировки, разъезды… Часто приезжала мама.

— Переходили вы в «РБ Лейпциг», но практически все время провели в австрийском «Лиферинге». — Это фарм-клуб «Лейпцига», где собрали тех, на кого рассчитывали в будущем. Там собралось много талантливых ребят, играли по очереди, с нами много работали. Потом я вернулся в «Лейпциг», но к тому времени команда вышла в Бундеслигу, мне было сложно выдержать конкуренцию в 19 лет. Были варианты остаться в Европе, но предложение «Ростова» оказалось самым конкретным и интересным.

— Стоит все-таки молодым футболистам пробовать свои силы за рубежом? — Считаю, в Европу надо ехать уже готовым игроком. Тому, кто сырой, там делать нечего. Зачем им ребята-легионеры, которых нужно учить, если хватает своих ребят? Стоит показать себя в России и только потом пробовать себя в других чемпионатах.

«С БЕРДЫЕВЫМ НИКОГДА НЕ ОБЩАЛСЯ ОДИН НА ОДИН»

— В «Ростов» вы попали, когда команду тренировал Курбан Бердыев. — Он мне совсем не дал шанса проявить себя. Я понимал, что иду в команду, где все выстроено. Все-таки тогда «Ростов» шел в лидерах, играл в еврокубках. Усердно тренировался, рассчитывал выходить хотя бы на замену.

— Лично общались с Бердыевым когда-нибудь? — Нет, но у меня нет на него никаких обид. В итоге пришлось уехать в «Балтику». Тогда это был единственный вариант для постоянной игровой практики.

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— В то время команда «стояла» на вылет из ФНЛ. — Да. Мы шли на 19-м месте, были практически обречены. Но удалось сплотиться и сделать практически невозможное. Во многом это заслуга Игоря Черевченко . Это суперчеловек, который поверил в меня с первой тренировки. Мы и сейчас часто общаемся, он дает советы. Игорь Геннадиевич очень харизматичный, лидер по натуре, отличный мотиватор.

— Однажды он выгнал вас с тренировки. — Да, забавная ситуация. У «Балтики» не самые лучшие условия для тренировок, и одно из занятий проходило на военной базе. Там был спортивный городок, где мы бегали по кочкам и каким-то лабиринтам, а кругом росли плодовые деревья. Помощник Черевченко Валерий Климов сорвал яблоко и бросил мне. Я машинально поймал и укусил его. Прямо во время одного из упражнений. Поворачиваюсь и вижу, как Игорь Геннадьевич смотрит на меня ошарашенно и не понимает, что происходит. Накричал, выгнал меня с тренировки, сказал, чтобы я уезжал в свой Воронеж. В итоге я извинился, мы посмеялись и забыли ситуацию. А на следующий день я забил в матче победный гол.

— Первое возвращение в «Ростов» после аренды успешным не получилось. — Мне казалось, что после первой аренды должны были дать шанс, но Леонид Кучук тоже в меня не поверил, и после одного из разговоров я опять уехал в «Балтику», где и провел первую часть сезона.

— Калининградские болельщики до сих пор вас часто вспоминают. — Меня там очень любили. После игр даже провожали домой, мы много общались. Шел от стадиона до своей квартиры пешком, а со мной человек 50. Я покупал всем сосиски в тесте, отвечал на вопросы. Было весело, но в декабре возник вариант вернуться в «Ростов». Я очень хотел проявить себя в премьер-лиге, поэтому с радостью отправился на зимние сборы.

После возобновления сезона за левый фланг в «Ростове» отвечает Дмитрий Скопинцев (№77). Фото ФК «Ростов»

«ПРИ КАРПИНЕ В «РОСТОВЕ» ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ АТМОСФЕРА»

— Зимой поговаривали, что вы можете перейти в один из российских топ-клубов. В частности, речь шла о «Спартаке» . Так и было? — Это не слухи. Сам ждал развития ситуации. Но после первого зимнего сбора принял решение остаться в «Ростове». Разговор с Валерием Карпиным и руководителями клуба убедил, что здесь на меня рассчитывают. А игровая практика сейчас на первом месте. Всему свое время.

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— Карпин с особой симпатией относится к молодежи? — По-моему, для него все равны. Валерий Георгиевич может «напихать» и опытным ребятам, и молодым. Но вообще атмосфера в команде сейчас замечательная. Никаких группировок.

— Один на один с главным тренером часто разговариваете? — Да, в «Ростове» регулярно проводятся личные беседы тренера с игроками. Это очень мотивирует. Так проще понять, где необходимо добавить, что мешает прогрессу. Карпин ведь сам был большим игроком, и тренерский опыт у него уже приличный. Плохого точно не посоветует.

«МЕЧТА — ГЛАВНАЯ СБОРНАЯ РОССИИ»

— В первых матчах за «Ростов» вы часто шли в обводку. Не всегда оправданную. Тренер не ругал? — Наоборот, Валерий Георгиевич всегда за креатив. Он просит игроков чаще брать инициативу на себя. Разумеется, не в ущерб эффективности.

— Как оцениваете возобновление сезона для «Ростова»? — У нас сложный календарь, но победы скоро придут, не сомневаюсь. Игра-то есть. Посмотрите на наши голы. Это не случайные мячи, а комбинации, которые отрабатывались на зимних сборах. Когда получается реализовать заранее задуманное — это суперэмоции! В плане сыгранности, сплоченности у «Ростова» все замечательно.

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— Премьер-лига по уровню намного превосходит ФНЛ? — Там я обыгрывал по два-три защитника. Здесь против меня действуют гораздо жестче. Разве что качество полей примерно одинаковое.

— 15 апреля откроется современная «Ростов-Арена»… — Недавно мы всей командой ездили туда. Посмотрели трибуны, газон. Очень понравилось. Думаю, болельщикам стадион тоже придется по душе.

— Вы в 21 год закрепились в основе «Ростова», но в молодежную сборную России вас не зовут. Не обидно? — Я сейчас больше думаю о том, как приносить пользу клубу. Меня несколько раз включали в расширенный состав «молодежки», но не более. Ну и ничего страшного. Моя мечта — оказаться в главной сборной России.

— Сейчас команда Станислава Черчесова действует по знакомой вам схеме 5–3–2. — Да, поэтому могу сравнивать себя с теми, кто играет на моей позиции в сборной. Слежу за этими футболистами, подмечаю какие-то нюансы, моделирую, как бы сам действовал на их месте. Надеюсь, когда-нибудь мечта исполнится, смогу проверить себя на уровне главной команды страны.

— Чья игра в нынешнем составе сборной импонирует вам больше всего? — Очень нравится Юрий Жирков — его стиль игры, обращение с мячом, мышление. Думаю, это лучший латераль за всю историю сборной России.

В «Зените» Скопинцев играл за «молодежку», но Андре Виллаш-Боаш приглашал его заниматься с основой. Фото ФК «Зенит»

«ТРАНЖИРОЙ СЕБЯ НЕ СЧИТАЮ»

— В одной из социальных сетей у вас много песен певицы МакSим. — Мне нравятся ее композиции. Она для меня эталон женственности и красоты. У нее красивые песни и жизненная история. Читал биографию МакSим и нашел много похожего. Хотел бы сходить на ее концерт, а если получится, познакомиться лично.

— Что приобрели на первую большую зарплату? — Машину, о которой мечтал с детства.

— Какую, если не секрет? — Черный «Мерседес». Пришлось копить какое-то время, но свою мечту я исполнил.

— Не считаете себя транжирой? — Мама много шутит на эту тему, но я себя таким не считаю. У меня есть голова на плечах. Кстати, к моему счету привязаны две карты. Одна у меня, вторая — у мамы. Она контролирует мои расходы, но ничего не запрещает покупать.

— Чем любите заниматься в свободное время? — Стараюсь много времени уделять семье. Часто созваниваюсь с родными и моей девушкой Лизой, которая живет в Воронеже и поддерживает меня во всем. Еще читаю немецкую литературу и играю на приставке.

Дмитрий и Лиза.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Дмитрий СКОПИНЦЕВ

Полузащитник. Родился 2 марта 1997 года в Воронеже.

КАРЬЕРА Немецкий «РБ Лейпциг» (2015), австрийский «Лиферинг» (2015-2016). С сентября 2016 года — игрок «Ростова». В 2017 году выступал на правах аренды за «Балтику».