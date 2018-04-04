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Ученики школы №1980 участвовали в региональном чемпионате Baby Skills
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Ученики школы №1980 участвовали в региональном чемпионате Baby Skills 

Южное Бутово 45 минут назад
Фото: Южное Бутово
24 марта воспитанники школы № 1980 приняли участие в I открытом региональном чемпионате Baby Skills в компетенции «Дошкольное воспитание». Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
Дети попробовали свои силы в профессии воспитателя. Воспитанники школы № 1980 Варвара Ш., Елизавета-Мария М., Евгения С., Елизавета М. и Екатерина Е. показали навыки и умения, применяемые в практике воспитателя.
При выполнении творческого задания (аппликация) ребята проявили слаженность команды, грамотно распределив обязанности между собой. По итогам проведенного чемпионата команда показала хорошие результаты. Дети были награждены дипломами и сертификатами участников. Экспертом от школы была Н. А. Белобородова. Компатриотом команды выступила Аникеева Т. С., которая вместе с воспитателем Ж. С. Ильиных достойно подготовили команду участников для I открытого регионального чемпионата Baby Skills в компетенции «Дошкольное воспитание».
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