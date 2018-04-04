В многоэтажках Казани хотят установить боксы для сбора макулатуры

Создатели проекта «Экобокс» предлагают установить в домах Казани пункты сбора макулатуры, об этом они рассказали на сайте «Карта инициатив».

Боксы хотят поставить прямо в подъездах. По мнению руководителя проекта Рафаэля Хусаинова, многие готовы собирать мусор раздельно, если сделать этот процесс удобным.

Инициаторы проекта уже начали собирать средства, чтобы установить «экобоксы» для макулатуры в многоэтажках. На первом этапе они планируют установить 30 пунктов, на что потребуется порядка 53 тысяч рублей.

В дальнейшем же боксы предлагают установить в офисных зданиях и госструктурах. По задумке, этот проект — очередной шаг к организации раздельного сбора мусора.