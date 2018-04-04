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В многоэтажках Казани хотят установить боксы для сбора макулатуры
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В многоэтажках Казани хотят установить боксы для сбора макулатуры 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Создатели проекта «Экобокс» предлагают установить в домах Казани пункты сбора макулатуры, об этом они рассказали на сайте «Карта инициатив».
Боксы хотят поставить прямо в подъездах. По мнению руководителя проекта Рафаэля Хусаинова, многие готовы собирать мусор раздельно, если сделать этот процесс удобным.
Инициаторы проекта уже начали собирать средства, чтобы установить «экобоксы» для макулатуры в многоэтажках. На первом этапе они планируют установить 30 пунктов, на что потребуется порядка 53 тысяч рублей.
В дальнейшем же боксы предлагают установить в офисных зданиях и госструктурах. По задумке, этот проект — очередной шаг к организации раздельного сбора мусора.
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