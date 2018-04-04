В жилых домах Казани планируют установить боксы для сбора макулатуры

В Казани начался сбор средств на установку в многоквартирых домах боксов для сбора макулатуры. На сайте «Карта инициатив» появилась соответствующая информация. Занимается проектом «ЭкоБокс», известный развитием инфраструктуры для раздельного сбора мусора в столице Татарстана. Помимо многоквартирных домов, боксы планируют установить в офисных зданиях и госучреждениях. Пока стоимость проекта составляет 53 тысячи 350 рублей. Этих денег хватит на установку 30 экологических боксов. Если проект будет иметь поддержку среди жителей Казани, сбор средств продолжится.