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Голкипер «Коламбуса» Бобровский не удивлен игрой Панарина
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Голкипер «Коламбуса» Бобровский не удивлен игрой Панарина 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: Reuters
Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский оценил достижение партнера по команде форварда Артемия Панарина, который в свой первый сезон в клубе установил рекорд по очкам. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Он меня уже давно не удивляет. Супервезда.
Он не перестает развиваться и совершенствоваться в своем мастерстве", — сказал Бобровский в эфире клубного телевидения.
Также он отметил важность победы над «Детройтом» (5:4, ОТ).
"Блестящая игра в большинстве. Конец сезона — идеальное время, чтобы начать играть лучше в этом компоненте. На самом деле, мы так же здорово сыграли еще и в меньшинстве, что и предопределило результат. Важная победа. Важные два очка, в которых мы так нуждались", — добавил Бобровский.
Ранее сообщалось, что Панарин набрал 80 очков в регулярном сезоне НХЛ, установив рекорд команды.
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