Голкипер «Коламбуса» Бобровский не удивлен игрой Панарина

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский оценил достижение партнера по команде форварда Артемия Панарина , который в свой первый сезон в клубе установил рекорд по очкам. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Он меня уже давно не удивляет. Супервезда.

Он не перестает развиваться и совершенствоваться в своем мастерстве", — сказал Бобровский в эфире клубного телевидения.

Также он отметил важность победы над «Детройтом» (5:4, ОТ).

"Блестящая игра в большинстве. Конец сезона — идеальное время, чтобы начать играть лучше в этом компоненте. На самом деле, мы так же здорово сыграли еще и в меньшинстве, что и предопределило результат. Важная победа. Важные два очка, в которых мы так нуждались", — добавил Бобровский.

Ранее сообщалось, что Панарин набрал 80 очков в регулярном сезоне НХЛ, установив рекорд команды.