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Президент Татарстана провёл встречу с послом Бельгии
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Президент Татарстана провёл встречу с послом Бельгии 

RT на русском 1 час назад
Президент Татарстана Рустам Минниханов провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Бельгии в России Жаном Артуром Режибо, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Стороны обсудили перспективы торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, организацию работы бизнес-структур.
Кроме того, Минниханов и Режибо затронули темы, связанные с пребыванием в Казани футболистов и болельщиков сборной Бельгии в рамках ЧМ-2018.
Команда проведёт матчи группового этапа в Москве, Калининграде и Сочи, а при успешном выступлении четвертьфинал с их участием может пройти в Казани или Самаре.
Ранее Nation News сообщало о визите представителей МИД Норвегии в Мурманск.
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