Президент Татарстана провёл встречу с послом Бельгии

Президент Татарстана Рустам Минниханов провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Бельгии в России Жаном Артуром Режибо, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Стороны обсудили перспективы торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, организацию работы бизнес-структур.

Кроме того, Минниханов и Режибо затронули темы, связанные с пребыванием в Казани футболистов и болельщиков сборной Бельгии в рамках ЧМ-2018.

Команда проведёт матчи группового этапа в Москве, Калининграде и Сочи, а при успешном выступлении четвертьфинал с их участием может пройти в Казани или Самаре.