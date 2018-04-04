Дмитрий Балашов: «Расширение премьер-лиги необходимо»

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов в интервью «СЭ» высказался по поводу предложений Валерия Газзаева , который он вчера озвучил в ходе дискуссии в Госдуме . По его мнению, идеи бывшего главного тренера сборной России являются актуальными.

— Вчера Газзаев выступил за расширение премьер-лиги до 18-20 клубов. По его мнению, увеличение числа команд поможет развитию футбола в регионах. Вы поддерживаете такую инициативу?

— Мы давно говорили о том, что это необходимо и свою точку зрения не поменяли. Восемнадцать участников в РФПЛ на наш взгляд было бы оптимальным.

— Это действительно поможет развитию футбола в регионах?

— Спорный вопрос. Но наша страна — большая, и команд в премьер-лиге должно быть больше, чем сейчас. Думаю, что нужно ужесточить вопросы по лицензированию. Клубы, которые выступают в РФПЛ, должны подтверждать свою состоятельность и возможность выступать в чемпионате. Но не вижу здесь проблем. Стадионы есть, деньги в регионах имеются. Необходима только заинтересованность местных властей.

— Также Газзаев предложил расширить ФНЛ до 36 клубов и разделить на три дивизиона по географическому принципу, «Запад», «Центр» и «Восток», с целью уменьшения транспортных расходов. Что думаете об этом?

— Это хорошая и правильная инициатива. Мы ее поддерживаем.

— А что касается объединения управление и централизованный контроль за РФПЛ и ФНЛ в рамках единой организации — Российская футбольная лига?