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Генеральный директор «Тосно»: «Нужно расширять Премьер-Лигу уже с нового сезона»
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Генеральный директор «Тосно»: «Нужно расширять Премьер-Лигу уже с нового сезона» 

SPORT24.ru 37 минут назад
Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко выступил за расширение Премьер-Лиги до 18 команд. Матюшенко считает, число клубов-участников РФПЛ можно увеличить уже с сезона-2018/19.
«Я, безусловно, за то, чтобы расширить Премьер-Лигу. До 18 или 20 команд? Наверное, все-таки за 18. Надо постепенно расширяться. Объясню почему: тем командам, которые заходят из ФНЛ, сложно сразу адаптироваться к Премьер-Лиге и закрепиться в ней.
Переходные матчи стоит оставить. По этой формуле — две вылетают, две играют в переходных матчах — вопросов нет. И при такой схеме, конечно, нужно делать чемпионат России из 18 команд.
Затевать реформу нужно чем быстрее, тем лучше. Можно попробовать даже с нового сезона», — цитирует Матюшенко.
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