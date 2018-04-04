Генеральный директор «Тосно»: «Нужно расширять Премьер-Лигу уже с нового сезона»

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко выступил за расширение Премьер-Лиги до 18 команд. Матюшенко считает, число клубов-участников РФПЛ можно увеличить уже с сезона-2018/19.

«Я, безусловно, за то, чтобы расширить Премьер-Лигу. До 18 или 20 команд? Наверное, все-таки за 18. Надо постепенно расширяться. Объясню почему: тем командам, которые заходят из ФНЛ, сложно сразу адаптироваться к Премьер-Лиге и закрепиться в ней.

Переходные матчи стоит оставить. По этой формуле — две вылетают, две играют в переходных матчах — вопросов нет. И при такой схеме, конечно, нужно делать чемпионат России из 18 команд.

Затевать реформу нужно чем быстрее, тем лучше. Можно попробовать даже с нового сезона», — цитирует Матюшенко.