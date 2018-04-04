Владимир Васильев встретился с будущими участниками чемпионата Европы по спортивной борьбе

Владимир Васильев встретился с будущими участниками чемпионата Европы по спортивной борьбеСегодня в аэропорту Махачкалы состоялась встреча вернувшихся со сборов и международного турнира в Болгарии дагестанских борцов вольного стиля.

Учебно-тренировочный, посвященный подготовке к чемпионату Европы дагестанские вольники проводили в Сочи. Репетицией же перед домашним чемпионатом для борцов стал международный турнир в Болгарии, ознаменовавшийся их ярким выступлением.

Вернувшись на Родину, в аэропорту спортсменов решил встретить лично руководитель региона Владимир Васильев. В непринужденной беседе за чашкой чая, Васильев отметил последние достижения борцов на международной арене и пожелать им также успешно выступить на чемпионате Европы.

«Чемпионат Европы впервые проводится в Дагестане, и мы конечно же будем за вас болеть. За плечами у вас уже не мало побед, и впереди я уверен, вас ждет еще больший успех. Этот чемпионат проводится в нашей республики проводится благодаря вашим победам и победам старшего поколения дагестанских борцов. Вы выбрали непростой путь спортсмена, заставивший вас отказаться от многих удовольствий в жизни. Но в то же время став на дорогу победителя, мы имеете, то что не имеют многие другие люди. Вами гордится народ и вас уважают», — подчеркнул Васильев.

Он также отметил значимость предстоящего чемпионата для Дагестана и участия в нем дагестанских борцов.

«Мы готовимся к чемпионату Европы, понимаем, что к нам приедет большое количество гостей. И в этом плане очень важно, чтобы у них остались о нашей республике потом только самые хорошие впечатления. Это зависит от нас с вами. Сейчас как никогда актуально высказывание нашего президента страны Владимира Путина , который сказал следующие слова: «Спорт призван сближать народы и сглаживать имеющиеся между странами противоречия». Я хочу вас попросить поучаствовать в этом сглаживании», — сказал Васильев.

От лица сборной Дагестана по вольной борьбе, Владимира Васильева поблагодарил за оказанный прием и напутственные слова олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев

«Признаться даже не ожидали такого приема. Приятно удивлены, и хотели бы поблагодарить вас за то решили встретить нас несмотря на вашу занятость. Мы постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы оправдать ваши надежды и надежды наших болельщиков. Спасибо вам еще раз, желаю вам крепкого здоровья и терпения в вашей нелегкой работе», — сказал Садулаев.