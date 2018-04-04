Голкиперу «Колорадо» Варламову не потребуется операция в связи с травмой

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Семен Варламов выбыл на срок около двух месяцев из-за травмы. Об этом сообщил отец вратаря Александр Варламов, слова которого приводит ТАСС.

"Семен пропустит шесть-восемь недель, но никаких операций у него не будет. Раз такой срок, то он не выступит на чемпионате мира. Это травма нижней части тела", — сказал Варламов-старший.

Ранее сообщалось, что Варламов получил повреждение в матче с «Чикаго Блэкхоукс» после столкновения с форвардом соперника Томасом Юрчо и выбыл до конца чемпионата.