Умопомрачительный гол Панарина, который побил рекорд «Коламбуса» (видео)

Форвард Артемий Панарин вошел в историю «Коламбуса», набрав 80 очков в сезоне. Предыдущее достижение принадлежало Рику Нэшу (79 очков в сезоне-2008/09), а за ним выстроились Рэй Уитни (76), Ник Фолиньо (73), Райан Джохансен (71)…

Панарин оказался круче их всех. В матче с «Детройтом» он сделал две голевые передачи и забросил шайбу, когда «Коламбус» играл в большинстве.

Гол получился умопомрачительным. Артемий подхватил шайбу за своей синей линией, пролетел всю площадку, обводя соперников на слаломном дриблинге. Выкатился на ударную позицию, бросил — и добил шайбу с острого угла.

Слушайте, а зачем вообще «Коламбусу» играть в большинстве и выстраивать позиционное нападение, если Панарин все решает?

Уже набило оскомину воспоминание о том, как «Чикаго» расстался с роскошным Панариным, обменяв его на унылого Брэндона Саада . «Блэкхокс» за это поплатились, совершив одну из худших сделок НХЛ в XXIвеке. А мы заметим интересный расклад. Сейчас «Коламбус» в первом раунде попадает на «Питтсбург». Но может пропустить вперед себя «Нью-Джерси», и тогда это будет уже «Вашингтон». А можно и на «Бостон» попасть. Конечно, соперников в НХЛ не выбирают, но сейчас в руках «Коламбуса» их турнирный путь. Сама же команда просто в обалденном тонусе.

А когда еще 22-летний Николай Голдобин делал дубль в НХЛ?

Правильный ответ — никогда. Это его первый такой прорыв в карьере. «Ванкувер» играл против одной из лучших команд Западной конференции — «Вегаса».

За 21 секунду до конца первого периода Голдобин каким-то неуловимым финтом обыграл хоккеиста «Вегаса» Коди Икина — и метко отправил шайбу в дальний угол.

И он же, Голдобин, сравнял счет в середине третьего периода, когда хитренько вылез из-за ворот и замкнул штангу.

Николай Голдобин — клиент Игоря Ларионова . Перешел из «Сан-Хосе» в «Ванкувер». Конечно, его команда никуда не попадает, и даже этот матч проиграла. Но в целом Голдобин провел уже 36 игр в этом сезоне, набрав 14 (8+6) очков. Правда, полезность «-13», но кое-какой прогресс есть.

А после игры состоялась трогательная церемония, во время которой искупали в овациях братьев Сединов — Хенрик и Даниель уже объявили, что через пару матчей завязывают с НХЛ. Они сыграли 18 лет в этой лиге — ну сколько можно?

3. ПОБЕДА «ТАМПЫ»

Смотрите, как лихорадит «Тампу» — после ряда неудачных матчей получилась почти идеальная игра против лидера Востока — «Бостона» (4:0), в которой вратарь Андрей Василевский сделал восьмой сухарь в чемпионате и был признан первой звездой игрового дня НХЛ.

Никита Кучеров — главный кандидат на «Харт Трофи» по промежуточному голосованию. Он — фаворит. Другое дело, что «Тампа» проваливала концовку чемпионата. И кажется, что главный тренер Джон Купер делал все, чтобы Кучеров не набрал заветные 100 очков. Например, «Тампа» побеждает со счетом 6:3, на последних минутах получает большинство. Но выпускает на него… четвертое звено. Логика Купера — он не хотел унижать соперника, добивать его. А как насчет того, чтобы помочь своему парню в борьбе за «Арт Росс Трофи» и «Харт Трофи»? Да и зачем прокачивать статистику Кучерова, если скоро нужно будет предлагать ему новый контракт? Так что ситуация непростая, хотя «Лайтнинг» в целом проводят неплохой сезон и набрали много очков.

Тем не менее, Кучеров отдал еще одну голевую передачу, когда Брэйден Пойнт открыл счет и забросил победную шайбу. Никита красиво перевел шайбу на другой фланг, и партнер завершил атаку. Сейчас у Куча — 98 очков. Сотня не за горами.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ 1* — Артемий ПАНАРИН (Коламбус)

Набрал 3 (1+2) очка в матче с «Детройтом» (5:4 ОТ)

2** — Николай ГОЛДОБИН (Ванкувер)

Набрал 2 (2+0) очка в матче с «Вегасом» (4:5 бул.)

3*** — Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ (Тампа-Бэй)

Сделал 33 сэйва в матче с «Бостоном» (4:0)

Общий зачет по сезону*:

83 — Малкин

76 — Кучеров

74 — Овечкин

63 — Панарин

55 — Радулов

54 — Кузнецов

51 — Бобровский

48 — Дадонов

45 — Тарасенко

39 — Василевский

33 — Варламов

32 — Бучневич

31 — Проворов

22 — Худобин

21 — Анисимов

20 — Сергачев

19 — Задоров

18 — Орлов

16 — Наместников, Зайцев

14 — Куликов

12 — Якупов

10 — Слепышев, Голдобин

8 — Антипин, Барбашев, Щербак

6 — Емелин

4 — Бурмистров, Сошников, Георгиев

3 — Шипачев, Миронов, Мамин, Зыков, Свечников

2 — Кулемин

* Первое место — 3 балла, второе место — 2 балла, третье место — 1 балл

ТАБЛО ДНЯ Коламбус — Детройт — 5:4 ОТ (1:3, 1:1, 2:0, 1:0)

Аткинсон (ПАНАРИН), Аткинсон (ПАНАРИН), Милано, ПАНАРИН, Дюбуа — Бертуцци, Хелм, Бертуцци, Нюквист

К: Панарин (1+2; -1, 0, 4, 24.20)

в Бобровский (27-23; 85,2%, 62.49)

Д: Свечников (0+0; 0, 0, 2, 10.35)

Флорида — Нэшвилл — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Юбердо, Сивиор (ДАДОНОВ) — Йоси

Ф: Дадонов (0+1; +1, 0, 4, 17.32)

Мамин (0+0; 0, 0, 1, 10.44)

Н: Емелин (0+0; -1, 0, 0, 11.35)

Тампа-Бэй — Бостон — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Пойнт (КУЧЕРОВ), Хедман, Кунитц, Миллер

ТБ: Кучеров (0+1; +2, 0, 3, 19.39)

Сергачев (0+0; 0, 2, 3, 11.24)

в Василевский (33-33; 100%, 59.41)

Нью-Джерси — Рейнджерс — 5:2 (3:1, 2:0, 0:1)

Зэйджак, Холл, Бутчер, Бутчер, Холл — Спунер, Хэйз

Р: Бучневич (0+0; 0, 0, 2, 14.02)

Наместников (0+0; -1, 2, 0, 19.11)

Айлендерс — Филадельфия — 5:4 (1:1, 3:0, 1:3)

Таварес, Бовилье, Таварес, Барзал, Барзал — Симмондс, Патрик, Патрик, Жиру

Ф: Проворов (0+0; 0, 0, 0, 22.21)

Монреаль — Виннипег — 4:5 ОТ (0:2, 1:1, 3:1, 0:1)

Лехконен, Байрон, Ришель, Гальченюк — Лайне, Элерс, Рослович, Нику, Коннор

М: Щербак (0+0; -1, 0, 0, 10.39)

Ванкувер — Вегас — 4:5 бул. (1:1, 0:2, 3:1, 0:1)

ГОЛДОБИН, Хорват, Саттер, ГОЛДОБИН — Пирри, Пирри, Татар, Карлссон, Теодор (п.бул.)

В: Голдобин (2+0; +1, 0, 3, 14.31)

Сан-Хосе — Даллас — 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)

Кутюр, Мейер — Бенн, Смит, Бенн, Бенн

Д: Радулов (0+0; +2, 0, 1, 20.37)

Калгари — Аризона — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Шор — Паник, Коннотон, Фишер, Стром

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски — сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ: Макдэвид Эдмонтон — 103 (41+62) очка, КУЧЕРОВ Тампа-Бэй — 98 (38+60), Жиру Филадельфия — 97 (30+67), МАЛКИН Питтсбург — 96 (42+54), МаккиннонКолорадо — 94 (38+56), Холл Нью-Джерси — 93 (39+54)…

ОВЕЧКИН Вашингтон — 84 (46+38), ПАНАРИН Коламбус — 80 (27+53), КУЗНЕЦОВ Вашингтон — 79 (25+54), РАДУЛОВ Даллас — 68 (27+41), ТАРАСЕНКО Сент-Луис — 64 (32+32), ДАДОНОВ Флорида — 62 (27+35).

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

И В ОП П Ш О БОСТОН 79 49 12 18 261-205 110 ТАМПА-БЭЙ 80 53 4 23 287-228 110 ВАШИНГТОН 80 48 7 25 251-232 103 ТОРОНТО 80 48 7 25 272-228 103 ПИТТСБУРГ 80 45 6 29 263-246 96 Коламбус 80 45 6 29 236-221 96 Нью-Джерси 80 43 9 28 243-238 95 Филадельфия 80 40 14 26 242-240 94 Флорида 79 41 8 30 237-239 90 Каролина 80 35 11 34 222-250 81 Рейнджерс 80 34 9 37 230-261 77 Айлендерс 80 33 10 37 258-292 76 Детройт 80 30 12 38 211-247 72 Монреаль 80 28 13 39 203-257 69 Оттава 79 27 11 41 215-280 65 Буффало 79 25 12 42 189-265 62 ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

И В ОП П Ш О НЭШВИЛЛ 80 51 11 18 259-206 113 ВИННИПЕГ 80 50 10 20 271-216 110 ВЕГАС 80 51 7 22 268-217 109 МИННЕСОТА 79 44 10 25 242-221 98 САН-ХОСЕ 80 44 10 26 245-221 98 Лос-Анджелес 80 44 8 28 232-195 96 Анахайм 79 41 13 25 224-212 95 Колорадо 80 42 9 29 250-231 93 Сент-Луис 79 43 6 30 217-212 92 Даллас 80 41 8 31 228-218 90 Калгари 80 36 10 34 210-245 82 Чикаго 79 32 10 37 223-245 74 Эдмонтон 80 34 6 40 227-258 74 Ванкувер 80 30 10 40 212-258 70 Аризона 80 29 11 40 205-249 69 Выделено — команда в зоне плей-офф. Большими буквами — команда гарантировала себе участие в плей-офф.