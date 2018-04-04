Аркадиуш Милик: «Фанаты должны гордиться „Наполи“

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик заявил, что перед клубом стоит цель выиграть серию А в этом сезоне. Он отметил, что хочет заставить фанатов гордиться своим клубом. «Наполи» идет вторым в турнирной таблице серии А, имея в активе 74 очка после 30 матчей. «Ювентус» с 78 очками занимает первую строчку.

— Я смогу отдохнуть после чемпионата мира, а сейчас не время, — цитирует Football Italia Милика. — На этом этапе не нужно делать никаких важных заключений, нужно только сконцентрироваться на цели. А цель команды — выиграть нашу лигу. Мы хотим, чтобы фанаты «Наполи».

Мало играю? У меня нет никаких проблем с этим. Критика подталкивает меня к еще большей работе, тогда я становлюсь лучше. Тренировки сами по себе не особо интересны, потому что, например, мы работаем над тактикой, что нам не очень нравится делать. После этого я часто оказываюсь один на поле и работаю над тем, что мне нравится — бить по воротам обычно.

Я немного похож на ребенка, который хочет осуществить свои мечты. Когда я перестану приходить в восторг от того, что делаю, вероятно, закончу карьеру.