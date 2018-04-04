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Российских полицейских не пустили в Лондон из-за «дела Скрипалей»
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Российских полицейских не пустили в Лондон из-за «дела Скрипалей» 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Власти Великобритании отказали российским полицейским, которые должны были охранять ЦСКА, в выдаче виз.
Об этом в среду, 4 апреля, сообщает Sovsport.ru. Уточняется, что сотрудники МВД РФ должны были отправиться вместе с командой ЦСКА на матч Лиги Европы, чтобы обеспечивать охрану футболистам. Однако, по данным издания, власти Британии отказали полицейским в выдаче виз.
Директор Российской футбольной Премьер-Лиги по безопасности Александр Мейтин в разговоре с изданием отметил, что присутствие российских правоохранителей на матчах футбольных клубов РФ является «стандартной практикой».
«Во всяком случае, когда в Лиге чемпионов этого сезона ЦСКА играл в Манчестере против "Манчестер Юнайтед", а в Лиге Европы — "Спартак" в Бильбао против «Атлетика», я группы наших офицеров МВД видел. Они работали на матчах с местными сотрудниками правоохранительных органов», — сказал Мейтин.
Издание отмечает, что официальной причины запрета Великобритания не назвала, но, как пишет Sovsport.ru, полицейским могли отказать в визах из-за «дела Скрипалей».
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