Из Архангельска в Вельск самолетом: в 2019-м на юге области откроют аэропорт

Во второй половине следующего года планируется открытие регулярного авиасообщения между Архангельском и Вельском. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Орлов, по его данным, уже идут переговоры с потенциальными перевозчиками. Частным инвестором проекта восстановления комплекса на юге Поморья выступит лесоперерабатывающий холдинг «УЛК».

— Работа аэропорта в Вельске вдохнёт жизнь в экономику района и соседних муниципальных образований. Развитие авиасообщения важно и для создания инфраструктуры приёма гостей для проведения мероприятий всероссийского и международного уровня. Тем более что интерес и к чемпионату «Лесоруб XXI века», и к масштабным соревнованиям по лыжным гонкам на устьянской земле только растёт, — отметил Игорь Орлов

В планах на 2018 год — ремонт посадочной полосы с удлинением её до 1 800 метров, с расчётом на более крупные типы воздушных судов и строительство склада горюче-смазочных материалов.