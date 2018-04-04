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Из Архангельска в Вельск самолетом: в 2019-м на юге области откроют аэропорт
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Из Архангельска в Вельск самолетом: в 2019-м на юге области откроют аэропорт 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
Во второй половине следующего года планируется открытие регулярного авиасообщения между Архангельском и Вельском. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Орлов, по его данным, уже идут переговоры с потенциальными перевозчиками. Частным инвестором проекта восстановления комплекса на юге Поморья выступит лесоперерабатывающий холдинг «УЛК».
— Работа аэропорта в Вельске вдохнёт жизнь в экономику района и соседних муниципальных образований. Развитие авиасообщения важно и для создания инфраструктуры приёма гостей для проведения мероприятий всероссийского и международного уровня. Тем более что интерес и к чемпионату «Лесоруб XXI века», и к масштабным соревнованиям по лыжным гонкам на устьянской земле только растёт, — отметил Игорь Орлов.
В планах на 2018 год — ремонт посадочной полосы с удлинением её до 1 800 метров, с расчётом на более крупные типы воздушных судов и строительство склада горюче-смазочных материалов.
Авиасообщение может появиться и в Каргополе. Глава региона также поручил региональному Минтрансу разработать план по восстановлению посадочной полосы в Каргополе.
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