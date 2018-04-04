В Барнауле прошел Кубок Александра Ерохина по футболу

В конце марта в Барнауле состоялся Кубок Александра Ерохина — второй международный турнир имени полузащитника «Зенита» и сборной России. Более 20 команд из Барнаула, Кемерова, Бийска, Улан-Удэ, Горно-Алтайска, Кемерова, Томска, Новокузнецка, Павлодара и Усть-Каменогорска боролись за призы в трёх возрастных группах: 2006, 2009 и 2010 года рождения.

В младшей группе победила команда Football Skills из Кемерова, лучшим игроком признали Даниила Модникова. В соревнованиях ребят 2006 и 2009 года рождения первыми стали воспитанники барнаульского «Динамо», а лучшими и игроками — Артем Андрух и Артем Николаенко соответственно. Все юные футболисты получили в подарок грамоты и сладкие призы, а победители, призёры и лучшие игроки турнира — спортивную экипировку, мячи и рюкзаки от Nike.

Сам Ерохин приехать в Барнаул не смог из-за плотного графика матчей «Зенита» и сборной России, но внимательно следил за ходом турнира.

«Я каждый день был на связи с организаторами, узнавал результаты, старался чем-то помочь. Мой отец ходил на все матчи, наблюдал за перспективными ребятами. В моих планах расширять турнир, чтобы на него приезжали крупные футбольные школы, команды из Западной России и ближнего зарубежья. Для ребят это праздник, возможность пообщаться друг с другом, стимул для дальнейшего роста и повышения мастерства.

У детей всегда искренние эмоции. Помню такую историю: на первом турнире у одного из парней был день рождения. Я решил подарить ему свои бутсы, но мой 42-й размер оказался великоват. Но он все равно был счастлив и пообещал передать их старшему брату — тот давно о них мечтал. Пожалуй, радовался он тогда даже больше, чем если бы эти бутсы достались ему», — рассказал Ерохин.