«АиФ-Орёл» опубликует истории читателей о Великой Отечественной войне

Стремительно приближается важная дата — годовщина победы наших солдат в Великой Отечественной войне.

Редакция «АиФ-Орёл» планирует опубликовать серию материалов о наших земляках, которые бесстрашно сражались за Отечество, трудились в тылу и делали всё возможное, чтобы их потомки могли жить в свободной, сильной и независимой стране.

Мы бережно запишем истории ваших отцов, дедов и прадедов и разместим их на страницах нашего издания в рамках тематического проекта «Их подвиг бессмертен!».

Если вы хотите рассказать о том, как ваши близкие справлялись с тяготами войны и приближали день Великой Победы, присылайте свои истории на электронную почту: aif-orel5@yandex.ru — или по адресу: 302030 г. Орёл, ул. Набережная Дубровинского, 60, редакция газеты «Аргументы и факты-Орёл».