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«АиФ-Орёл» опубликует истории читателей о Великой Отечественной войне
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«АиФ-Орёл» опубликует истории читателей о Великой Отечественной войне 

АиФ 12 апреля 2018
Фото: АиФ
Стремительно приближается важная дата — годовщина победы наших солдат в Великой Отечественной войне.
Редакция «АиФ-Орёл» планирует опубликовать серию материалов о наших земляках, которые бесстрашно сражались за Отечество, трудились в тылу и делали всё возможное, чтобы их потомки могли жить в свободной, сильной и независимой стране.
Мы бережно запишем истории ваших отцов, дедов и прадедов и разместим их на страницах нашего издания в рамках тематического проекта «Их подвиг бессмертен!».
Если вы хотите рассказать о том, как ваши близкие справлялись с тяготами войны и приближали день Великой Победы, присылайте свои истории на электронную почту: aif-orel5@yandex.ru — или по адресу: 302030 г. Орёл, ул. Набережная Дубровинского, 60, редакция газеты «Аргументы и факты-Орёл».
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