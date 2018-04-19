«История про то, как возвращались с войны»

Ретро-поезд «Воинский эшелон» — это платформы с техникой времен Великой Отечественной войны, настоящий действующий паровоз и даже вагон-теплушка. Состав отправился 18 апреля из Астрахани по Приволжской железной дороге. Жители Астраханской, Саратовской и Волгоградской областей смогут увидеть танки Т-34-76 и Т-60, реактивную установку «Катюша», гаубицу и бронеавтомобили. Акция проводится в честь Дня Победы и финиширует 9 мая в городе-герое Волгограде.

Сергей Альмеев. "Идея такая: не человек в музей, а музей к человеку, такой музей на колесах. Студенты, школьники, наши дети должны знать не по книжкам, а вживую, как наши деды, прадеды ковали победу. Благодаря такому ретро-составу молодое поколение сможет увидеть, потрогать, сфотографировать танки и пушки времен войны, сможет прикоснуться к истории, и это очень важно", — рассказал начальник Приволжской железной дороги (филиал ОАО «РЖД»

История про мир и яичница прямо из топки

Копию воинского эшелона времен Великой Отечественной войны, с гудком и в клубах пара, встречали сотни астраханцев. Пришли ветераны, семьи с детьми, школьники и студенты. На перроне астраханского вокзала зрители будто перенеслись в май 1945-го: война закончилась, и девушки в летних платьях с цветами в руках ждали возвращения своих любимых с фронта. Воинский эшелон победителей встречали под музыку военных лет: кто-то из ветеранов, несмотря на слезы на глазах, улыбался, подпевал и даже пританцовывал.

"Для меня это история про мир, про то, как возвращались с войны. Было тяжело, многих потеряли, но была победа, которая давала право надеяться на мир. Ведь война — это очень страшно. Моя юность прошла на войне, я защищал Сталинград, помню все — и как стреляли, и как бомбили… Не дай бог такому повториться", — сказал ТАСС ветеран Великой Отечественной войны, Георгий Старков , которому 23 апреля исполнится 91 год.

Как только ретро-состав остановился, к нему сразу же потянулась очередь из зрителей. Осмотр начинали с самого начала эшелона — с черного как уголь паровоза Эр-797-41 1952 года. Локомотивная бригада, для которой была специально сшита железнодорожная форма 1943 года, демонстрировала приготовленную прямо в топке паровоза яичницу.

"Ее так готовили в военные годы железнодорожники: брали лопату, смазывали маслом и салом, на нее разбивались яйца, обкладывали хлебом, чтобы не растеклось. Несколько минут в топке, и яичница готова", — пояснили организаторы.

Машинист Юрий Чубрик в беседе с ТАСС отметил, что управлять паровозом гораздо сложнее, чем современными составами — нужно прикладывать гораздо больше физических усилий. В тесном отделении должны находиться три человека (машинист, его помощник и кочегар), при этом постоянно нужно подкладывать в топку уголь. Например, сейчас паровоз загружен 18 тоннами угля — этого хватит всего на 100 км.

"Когда ведешь паровоз, думаешь, представляешь, как наши деды это делали во время войны. Я даже книги специально читал, кинохронику смотрел. И приятно, что нас встречают с неподдельными эмоциями — с радостью и слезами… У меня аж у самого слеза наворачивается, простите. У меня просто дед погиб в 1943 году, это личная история, наверное, для каждого", — сказал Чубрик.

Т-34 и «Катюша»

"Воинский эшелон", конечно, не может соперничать с современными составами в быстроте — его максимальная скорость примерно 65 км в час. Но ретро-поезд, безусловно, смотрится эффектнее. К паровозу прикреплены пять железнодорожных платформ: одна сценическая — на ней выступают артисты, на остальных установлена техника времен войны из волгоградского музея-заповедника «Сталинградская битва». Это бронеавтомобили, дивизионная гаубица, зенитная пушка, легендарная «Катюша» и танк Т-34.

"Этот танк — один из самых раритетных, именно этот экспонат у большинства людей и ассоциируется с Великой Отечественной войной. Танк принимал участие в боевых действиях, получил повреждения, зрительно они даже видны — по броне идет трещина, был восстановлен, служил в качестве памятника, и вот теперь — в этом эшелоне", — рассказал ТАСС начальник подразделения по сохранению исторического наследия Приволжской железной дороги Владимир Бударин.

В составе эшелона есть «теплушка» — ее пришлось делать по чертежам на базе современного вагона. И все же внутри организаторам удалось воссоздать интерьер военного времени: здесь есть и деревянные нары, и работающие печи буржуйки, и оружие — винтовки Мосина и автоматы ППШ. О вкладе железнодорожников в победу в войне рассказывают плакаты и стенды.

Гудок из прошлого, чтобы задуматься о будущем

Сегодня школьникам в музее на колесах было разрешено практически все, и они, конечно же, воспользовались этим шансом, сразу выкладывая в соцсети свои фотографии и видео рядом с военной техникой.

Филипп Свиридов привел посмотреть на военный эшелон своего крестного сына — пятилетнего Мишу, восторг и у него был неподдельный: он впервые увидел настоящий паровоз и непременно хотел в нем побывать.

"Сегодня мы как никогда осознаем, насколько была важна эта победа тогда и насколько она важна сегодня. Если бы не было этой победы, мы были бы гораздо слабее сегодня перед теми вызовами, которые вновь бросает судьба нашей России. Поэтому мы должны передавать нашим детям, рассказывать о подвиге нашего народа, о железнодорожниках, которые работали под лозунгом «Все для фронта и все для победы», — сказал руководитель администрации губернатора Астраханской области Канат Шантимиров.

Леонид Огуль. "Это незабываемые ощущения. Этот гудок паровоза, на самом деле, возможно, кого-то разбудит, а кого-то заставит вспомнить о военном времени и заставит задуматься о будущем. Эта акция дает начало грандиозным праздничным событиям в нашей большой, любимой и сильной России", — добавил депутат Госдумы

Ретро-поезд покинул Астрахань под вечер. Состав из прошлого объедет всю территорию Приволжской железной дороги, посетит 26 станций. На каждой будет организована концертная и экскурсионная программа. Конечной точкой маршрута следования станет вокзал станции Волгоград-1, где жители и гости города-героя смогут посетить ретро-состав 8 и 9 мая.