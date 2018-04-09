ЦППК проведет конкурс эссе о Великой Отечественной войне

Центральная пригородная пассажирская компания накануне праздника победы в Великой Отечественной войне проводит конкурс «История моей семьи — история моей страны», для участия в котором нужно написать эссе на одну из четырех тем, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Темы эссе: «Моя семья в годы Великой отечественной войны», «Они ковали Победу», «История награды», «Семейная реликвия».

«Великая Отечественная война ворвалась в дом каждой семьи. Есть тысячи нерассказанных историй о тех, кто приближал этот день. Именно поэтому мы предлагаем участникам рассказать о жизни и боевом пути своих родственников в годы Великой Отечественной войны», — сказала пресс-секретарь ОАО «Центральная ППК» Софья Попова.

К участию в конкурсе приглашаются авторы старше восьми лет. Все участники делятся на пять возрастных групп: от 8 до 13, от 14 до 17, от 18 до 30, от 31 до 45, от 46 и старше. Жюри определит трех победителей в каждой возрастной группе по каждой из тем.

В состав жюри вошли научные специалисты музея Победы, журналисты, историки, им предстоит определить авторов лучших работ. Победители конкурса отправятся в тематический экскурсионный тур, а также получат памятные подарки и сувениры.

Для участия в конкурсе необходимо до 25 апреля отправить эссе на одну из предложенных тем по адресу konkurs@central-ppk.ru с указанием ФИО, возраста и выбранной темы.

ОАО «Центральная ППК» — крупнейший перевозчик пассажиров среди пригородных пассажирских компаний России. В 2017 году пассажирами ЦППК стали 573,4 миллиона человек. Доля компании в пригородных пассажирских перевозках в Московском железнодорожном узле составляет более 91%, в целом доля в России — свыше 63%.