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Улицу в Кургане назовут в честь участника Великой Отечественной войны
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Улицу в Кургане назовут в честь участника Великой Отечественной войны 

АиФ 49 минут назад
Фото: АиФ
Улица в 16-м микрорайоне Кургана получит имя в честь героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Федота Елисеева, сообщают в пресс-службе городской администрации.
Решение о присвоении названия улице одобрили депутаты городской думы. На заседании парламентарии также поддержали предложение регионального ГУ МЧС об установке мемориальной доски с именем кавалера ордена Мужества Сергея Плахтиенко. Табличка должна появиться на фасаде здания пожарно-спасательной части № 16 на улице Панфилова, 20.
Справка:
Федот Васильевич Елисеев — гвардии полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны и советско-японской войны, военный комиссар города Кургана, Герой Советского Союза. В послевоенные годы работал в должности военного комиссара города Кургана, руководил военным комиссариатом Октябрьского района.
Сергей Викторович Плахтиенко — командир отделения старший прапорщик внутренней службы, родился в Кургане 16 мая 1977 года. В 1997 году поступил на службу в пожарную охрану города Кургана, принимал активное участие в создании и становлении пожарно-спасательной части № 16. С 2009 года работал в подмосковном городе Фрязино. В 2016 году участвовал в ликвидации пожара на мебельной фабрике, пытался вывести из охваченного огнём здания людей и погиб при обрушении перекрытий.
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