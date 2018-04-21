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В Госдуме провели тест по истории Великой Отечественной войны
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В Госдуме провели тест по истории Великой Отечественной войны 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Международная акция — тест по истории победы над фашизмом, приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, — прошла в субботу в Госдуме.
Участниками теста в этом году были представители нижней палаты парламента, студенты московских вузов и школьники.
По словам заместителя председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфии Когогиной, тест по истории победы над фашизмом пройдёт более чем на 8 тысячах площадках, в нем примет участие более полумиллиона человек.
В 2018 году тест по истории Великой Отечественной войны проходит уже в третий раз.
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