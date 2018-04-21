Ещё
В воронежском музее покажут советские плакаты о Великой Отечественной войне
Далее:
Читайте также:
Ещё

В воронежском музее покажут советские плакаты о Великой Отечественной войне 

АиФ 20 минут назад
Фото: АиФ
26 апреля в 16.00 в выставочном зале Воронежского областного художественного музея им. И. Н. Крамского откроется выставка «Военные плакаты 1941-1945-х годов из фондов Тамбовского областного краеведческого музея».
Экспозиция объединит более двадцати плакатов из фондов Тамбовского областного краеведческого музея, собранных музейными сотрудниками в годы Великой Отечественной войны. Выставка, приуроченная ко Дню Победы, продлится до 27 мая.
Буквально, с первых дней Великой Отечественной войны политическая графика стала острым оружием идейной борьбы. Плакаты начального периода войны, призывали советский народ к оружию, к борьбе за честь и независимость Отчизны. Они были пронизаны пафосом самоотверженной борьбы со смертельным врагом. Воскрешая в графических произведениях славную историю нашей Родины, художники создавали плакаты, в которых ярко отражался массовый героизм советских людей на фронте и в тылу.
Высочайшие достижения советского плаката той далекой поры с началом войны творчески использовали прежде всего известные художники старшего поколения — Д. С. Моор, В. Н. Дени, М. М. Черемных, другие мастера графики и живописи.
АиФ: последние новости
Липецкий производитель заплатит штраф за поддельный творог Футболисты и тренеры ФК «Тамбов» проведут встречу с болельщиками Воронежский школьник рассказал, как заработать на квартиру
Комментарии  Ещё 57 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дзюба готов отдать миллионы за игру против «Зенита»7
Назван преемник Венгера в «Арсенале»1
В сборной России по хоккею все плохо18
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Усманов рассказал о печальном событии53
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение