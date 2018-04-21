В воронежском музее покажут советские плакаты о Великой Отечественной войне

26 апреля в 16.00 в выставочном зале Воронежского областного художественного музея им. И. Н. Крамского откроется выставка «Военные плакаты 1941-1945-х годов из фондов Тамбовского областного краеведческого музея».

Экспозиция объединит более двадцати плакатов из фондов Тамбовского областного краеведческого музея, собранных музейными сотрудниками в годы Великой Отечественной войны. Выставка, приуроченная ко Дню Победы, продлится до 27 мая.

Буквально, с первых дней Великой Отечественной войны политическая графика стала острым оружием идейной борьбы. Плакаты начального периода войны, призывали советский народ к оружию, к борьбе за честь и независимость Отчизны. Они были пронизаны пафосом самоотверженной борьбы со смертельным врагом. Воскрешая в графических произведениях славную историю нашей Родины, художники создавали плакаты, в которых ярко отражался массовый героизм советских людей на фронте и в тылу.

Высочайшие достижения советского плаката той далекой поры с началом войны творчески использовали прежде всего известные художники старшего поколения — Д. С. Моор, В. Н. Дени, М. М. Черемных, другие мастера графики и живописи.